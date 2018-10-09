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Malkoç, ziyaretlerde bulundu

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki kamu denetçileri Sadettin Kalkan ve Hüseyin Yörük ile birlikte Yozgat’a geldi.

Malkoç, ziyaretlerde bulundu

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki kamu denetçileri Sadettin Kalkan ve Hüseyin Yörük ile birlikte Yozgat’a geldi.

09 Ekim 2018 Salı 06:51
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Malkoç, ziyaretlerde bulundu

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamlarında ziyaret eden Malkoç, daha sonra sırasıyla Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinal Çelik, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ile de makamlarında görüştü. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Malkoç, Yurtnaç ile bir süre sohbet etti. Malkoç, Osmanlı'dan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden medeniyetini, kültürünü ve tarihini hatırlamaya, hafızasını tazelemeye çalıştığını ve bundan rahatsızlık duyanlar olduğunu söyledi. Türkiye üzerinde PKK, DEAŞ, FETÖ gibi operasyonlar yapıldığını ve Türkiye'nin bunların hepsini aştığını dile getiren Malkoç, "Şimdi de bir ekonomik operasyonla karşı karşıyayız. Biz tarih boyunca önümüze çıkan her zorluğu aşarak büyüdük. Bugün de bunları aşacağız inşallah. Evet halkımızın çektiği büyük sıkıntılar ve zorluklar var. Türkiye ekonomik açıdan bu badireyi ve bu zorlukları aşacak ama üzüntü verici olan şey, bu aziz milletin içerisinde fırsatçıların bu kadar yoğun olması. Bu üzüntü verici" dedi. 
Malkoç, ziyaretlerinin ardın Bozok Üniversitesi’ne geçerek öğrencilere hitap etti. 

Anahtar Kelimeler:
MalkoçZiyaretlerde Bulundu
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