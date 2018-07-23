Maliyet artı, fiyatlar düştü

Keven, tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin yükselmesine karşın alınan ürün fiyatlarının düştüğünü, bunun da çiftçiyi zor durumda bırakmakla kalmayıp, tarımdan tamamen uzaklaşmalarına neden olduğunu söyledi. Yozgat Milletvekili Ali Keven, Doğankent TMO’ya yaptığı ziyaret sonrasında, ‘’Ofis bu şubede alım yapıyor. Çiftçilerimiz Ofis şubesi kapalı olan diğer ilçelerde olduğu gibi 25 kilometre fazladan yol gitmek zorunda kalmıyorlar. Ancak aynı özel depoculuk şirketi Sorgun ana yolu üzerinde tesis yapıyor. Seneye Ofis diğer örnekleri gibi kapanmaz umarım” dedi.

Milletvekili Keven, daha sonra da Doğankent Tarım Kredi Kooperatifi’ni ziyaret etti, yetkililerden bilgi alıp, çiftçilerle görüştü. Keven, yeşil mercimek alımının kurum tarafından yapıldığını belirterek, ‘’Belirtilen kota doldurulmuş, ancak bu miktarın artırılması için konuyu gündeme taşıyıp, takip edeceğim. Yeşil mercimeğin kilo fiyatı 2.5 lira civarında, geçen yıl bu fiyat 4 lira civarındaydı! Maliyetler artarken ürün fiyatı düşüyor. Çiftçi böyle yoksullaşıyor! Çiftçinin alım gücü böyle düşüyor” diye konuştu.

Sorgun TMO’da da çiftçilerle bir araya gelen Teven, çiftçilerin buğday alım fiyatından dertli olduklarını kaydetti. Buğday alım fiyatının maliyetleri karşılamadığını vurgulayan Keven, ‘’Geçen seneyle aynı fiyat, yani 87 kuruş buğday fiyatı olur mu? Düşük fiyat için Süne zararlısı ve yağmurun zamansız yağması sonucu ilacın etki etmediği gerekçesi ileri sürülüyor. Peki bu mücadeleyi bir bütün olarak hangi kurum yürütecek? Süne ve Kımıl zararlısıyla mücadelede İl ve İlçe Tarım yetkililerini daha duyarlı davranmaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Nohut fiyatlarına da değinen Keven, “Ofis beklenenin çok altında, 3.25 lira fiyat açıkladı. Zaten ortalama fiyatın da bundan düşük olacağı söyleniyor. Nohut tohumu satışıyla ilgili bakanlığın bir yazısı var. Azkan nohut tohumunu resmi yazıyla kilosu 11 liraya satıyorlar. Sonrada Nohudu çiftçiden 3 liraya alıyorlar. Sonra perakende 8.50 liraya satıyorlar. Böyle bir fiyat politikası olur mu? Çiftçi ne yapsın şimdi?’’ sorusunu yöneltti.