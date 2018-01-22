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Maliyeciler yılı değerlendirdi

YOZGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, yönetim kurulu üyeleri Harun Evcimen, Ferhan Akçınlıoğlu, Tuncer Doğan ile birlikte ilçeler düzeyinde gerçekleştirdikleri toplantılar ile 2017 yılının genel değerlendirmesini yaptı.

Maliyeciler yılı değerlendirdi

YOZGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, yönetim kurulu üyeleri Harun Evcimen, Ferhan Akçınlıoğlu, Tuncer Doğan ile birlikte ilçeler düzeyinde gerçekleştirdikleri toplantılar ile 2017 yılının genel değerlendirmesini yaptı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Maliyeciler yılı değerlendirdi

Bulut, yoğun bir yılı geride bıraktıklarını, yeni çıkarılan torba kanun ile 2017 yılında şirketlerin yüzde 20 olan kurumlar ü yüzde 22’ye çıkartıldığını hatırlattı. Bulut, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen önemli bir başka değişikliğin ise ‘Basit Usule’ tabi mükellefler ve serbest meslek erbaplarının 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle ‘Elektronik Defter Beyan’ sistemine geçmeleri olduğunu kaydetti. Bulut, ‘Bu tarih itibariyle basit usule tabi mükellefler, evrak kayıtlarını, vergi beyannamelerini, bildirim ve dilekçelerini GİB Portalı üzerinden yapacaklardır" dedi.
Bulut, oda kurullarında görev alan meslektaşlarının ‘Mesleğin ve Odanın geleceği’ ortak paydasında buluşarak, uyum içinde çalışmasıyla, önemli kararlara imza attıklarını da sözlerine ekledi. 

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