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Mali tatile tepki

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Mali Tatil uygulamasına tepkisini dile getirdi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 01:02
Mali tatile tepki

YOZGAT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, yürürlükte olan ancak hiçbir meslek mensubunun gerçek anlamda tatil yapamadığı, ‘Mali Tatilin’ garip bir uygulama olduğunu, biran önce amacına uygun olarak yeniden revize edilmesi gerektiğini söyledi. Bulut, ‘’Her yıl aynı sıkıntıyı yaşıyoruz ve her yıl aynı tepkiyi gösteriyoruz. Muhasebe camiasının yaz aylarında bir nebze olsun dinlenmesine, kendisine, ailesine ve sevdiklerine zaman ayırmasına imkân sağlamak amacıyla ihdas edilen Mali Tatil ilk çıktığı haliyle bile yetersiz. Büyük eksiklikler içerirken, günümüze kadar yapılan birçok değişiklik ve güncelleme ile bugün tamamen amacından sapmış, uzaklaşmıştır’’ dedi.

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Mali Tatile Tepki
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