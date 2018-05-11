Mali Müşavirlere Seminer

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığında ‘İstihdam Teşvikleri’ konulu seminer düzenlendi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Keskin, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin katılımı ile sunum yapıldı. SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, teşviklerin işveren için önemli olduğunu belirterek, bu tür tanıtım toplantılarının önemine dikkat çekti. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, teşviklerin önemine değinerek, bu kapsamda yapılacak çalışmalarda en önemli paydaşın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin olduğunu söyledi. Yıldız, teşviklerin tanıtımı ve uygulanması sürecine sürekli iletişim halinde olmanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. İŞKUR’da iş ve meslek danışmanı olarak görev yapan Engin Köseer, İstihdam Teşvikleri konulu sunumu gerçekleştirdi. Sunumdan sonra soru-cevap bölümünde katılımcılar tarafından gelen soruları İŞKUR İl Müdür Taner Yıldız ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Keskin yanıtladı.