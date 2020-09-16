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Mali Müşavirlere Covit-19 uyarısı

Yozgat Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, covit-19 salgını kapsamında üyelerinin ve müşterilerinin uymaları gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:14
Mali Müşavirlere Covit-19 uyarısı

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, her geçen gün artan kayıplar sebebiyle artık bazı tedbirlerin sıkı şekilde hayata geçirilmesinin zorunlu hale geldiğini belirterek, meslektaşlarını ve mükellefleri covit-19 salgını konusunda uyarılarda bulundu. Bulut, ‘’Meslek mensupları bu süreçte, işletmelerin, kamu kurumlarının hep yanında olmuş, sessiz, sedasız her çıkan yeni uygulamayı sorunsuz şekilde başarıyla uygulamışlardır. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik fonu ödemeleri, pandemi kredileri, MUH-SGK, beyan ve bildirimler gibi uygulamalarda işletmelerin mağdur olmaması adına iş ve işlemler, hızlı ve etkili bir biçimde tamamlanmıştır’’ dedi. Bulut, müşterilerin iş ve işlemlerini yapabilmeleri, onların yanında olabilmeleri, meslek mensuplarının ve büro çalışanlarının sağlığını koruyabilmeleri, olası bulaş riskini kontrol altına alınmasına bağlı olduğunu kaydetti. Bulut, ‘’Bunun için teması en alt seviyeye indirmemiz ve tedbirlere uymamız gerekmektedir. Bu nedenle, Mali müşavirlik bürolarına ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Her ayın 10’uncu gününe kadar evrakların muhasebe bürolarına teslim edilmesi gerekmektedir. Olası bir bulaş durumunda iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde bitirilmesi son tarih beklenmeden beyanname ve bildirgelerin verilmesi açısından önem taşımaktadır. Muhasebe bürolarında iş görüşmeleri telefon ile bilgi verilerek ve randevu sistemi ile gerçekleştirilecektir’’ diye konuştu.

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Mali Müşavirlere Covit-19 Uyarısı
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