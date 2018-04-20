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Mali Müşavirler rahatsız

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, meslek mensuplarına angarya işlerin yüklendiğini belirterek, mali müşavir arkadaşlarının hiçbir kurumun elemanı olmadığını söyledi.

Mali Müşavirler rahatsız

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, meslek mensuplarına angarya işlerin yüklendiğini belirterek, mali müşavir arkadaşlarının hiçbir kurumun elemanı olmadığını söyledi.

20 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Mali Müşavirler rahatsız

 Bulut, son günlerde muhasebeciler üzerine yüklenen işlerden dolayı tepkilerini dile getirdi. Bulut, devlet kurumlarının birbirleriyle iletişim kurmaktan aciz olduklarını kaydetti. Bulut, ‘’Artık ülkemiz teknoloji çağına girmiş bulunmaktadır. Devlet kurumları mükellef, vatandaş kim olursa olsun TC numarasını girerek mükellef hakkındaki bilgileri ulaşma imkanı varken, mükellefleri bizlere yönlendirmeleri ne kadar doğru bilemiyorum. Bu kurumlarda çalışan memurlar mükellefi başlarından atmak için ve iş yapmamak için en kısa yol mali müşavir yapar diye başlarından savıyorlar. Buradan kurum amirlerine müdürlerine ve masa başında oturup işi başından atan memurlara sesleniyorum. Meslektaşım kimsenin elemanlı değildir’’ dedi.

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