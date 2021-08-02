Mali genel kurul yapıldı

Sorgun ilçesinde bulunan kooperatif binasındaki Genel Kurul toplantısında, Kooperatif Başkanı Kürşat Arslan tarafından yürütülen faaliyetler ve mali durumla ilgili katılımcılara bilgi verildi. Pandemi nedeniyle mali genel kurul toplantısının geçen yıl yapılamadığı hatırlatan Kooperatif Başkanı Arslan, Sorgun çiftçisine daha iyi olanaklar sunmak için çalıştıklarını bildirdi. Arslan, çiftçilerin yanında olduklarını, güçleri oranında da destek olmaya çalıştıklarını anlattı. Toplantıda gelir, gider tablolarının okunmasının ardından hesaplar ibra edildi.