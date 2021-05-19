Mali Destek Projeleri onaylandı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından, 2021 yılı KOP Mali Destek Programına girmeye hak kazanan projelerin onaylandığını, KOP Bölgesindeki illerden gelen 132 projelere kaynak aktarılacağını söyledi. KOP İdaresi Başkanı Şahin yaptığı yazılı açıklamada, 2021 Yılı Mali Destek Programı ile Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerine toplamda 110 milyon 864 bin lira finansman desteği sağlanacağını kaydetti. Şahin, bölgenin tarım, modern ve akıllı tarımsal sulama, hayvancılık alanlarındaki dönüşümünü tamamlayıcı, istihdam artışını özendirici ve yeni iş alanlarının oluşmasına öncülük eden projelerin yer aldığı 2021 yılı KOP Mali Destek Programının tüm bölgeye ve ülke ekonomisine çok önemli katkı sunacağına inandığını bildirdi. KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2020 yılında baş gösteren ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını sürecinin ülke ekonomisine olan etkilerinin, yerindelik ilkesiyle etkin ve verimli üretim destekleriyle aşılacağını belirtti. Şahin, ‘’Tüm dünya ekonomilerinin darboğaza girdiği bu günlerde proje onayları hem üreticimizin hem de vatandaşlarımızın devletine olan inancını artırmaktadır. İdare olarak sorumluluk sahamızdaki bölgelerde, su kaynaklarının verimli kullanımı için sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması, hayvancılık ve bitkisel üretim altyapısı alanlarındaki projeleri destekliyoruz, güncel bir konu olan iklim değişikliği ile mücadele için yenilenebilir enerji, enerji dönüşümü, enerji verimliliği ve çevre uygulamaları, bunlara ilaveten toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, akıllı tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınma alanlarında hazırlanan projelere de mali destek sağlayacağız’’ dedi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Şahin, tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan projeler için protokol imzalarının atılmaya başlanacağını hatırlatarak, açıklamalarını şöyle tamamladı: ‘’KOP Bölgesinin ekonomik yapı içerisindeki payının artırılması ve geliştirilmesine yönelik projelerin yürütülmesi, teknoloji düzeyi yüksek üretim faaliyetleri payının artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Sadece ekonomik faaliyetlerle kalmayıp, sosyal bakımdan da Bölge’nin geliştirilmesi ve özellikle kırsal alanda göçü azaltacak yerinde istihdamı özendirecek ekonomik ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi de bizim için çok önemli. Bölgenin en önemli dinamiği elbette ki tarımdır. Bu nedenle yağış ve su varlığı bakımından Türkiye'nin en yetersiz bölgelerinin başında gelen KOP Bölgesinin çok geniş tarım alanlarının doğru ve etkin kullanımı için proje üretimini her aşamasında destekliyoruz.’’