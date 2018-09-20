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Makineler çalındı

SORGUN ilçesine bağlı Ayrıdam köyü yakınlarında hizmet veren özel bir dekorasyon fabrikasına ait makineler kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı.

Makineler çalındı

SORGUN ilçesine bağlı Ayrıdam köyü yakınlarında hizmet veren özel bir dekorasyon fabrikasına ait makineler kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Makineler çalındı

Olay, dün öğle saatlerinde Ayrıdam köyü yakınlarında meydana geldi. Fabrika sahibi 44 yaşındaki Hakan Kaya, kontrol amaçlı fabrikasına gittiğinde makinelerin bağlı bulunduğu aparatlardaki kablolarından kesilerek çalındığını gördü. Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek şikayetçi olan Kaya, fabrikasından 1 adet tel kesim, 6 adet router makinesi, 1 adet polyester makinesi, 1 adet vakumlama makinesinin tüm kablolarının kesilerek yaklaşık 54 metre kablonun, ayrıca 1 Adet vakum tankının üzerinde monte edilmiş vakumlama makinesinin yerinden sökülerek çalındığı, tüm bu makinelerinin kullanılamaz hale geldiğini ve bu olayda 50 bin liranın üzerinde zararı bulunduğunu ile ilgili şikayette bulundu. Şikayet üzerine olay yerine giden olay yeri inceleme ekiplerinin, yaptıkları araştırma ve inceleme neticesinde, kişi yada kişilere ait olabileceği düşünülen bazı ipuçlarına rastladığı, ekiplerin bu ipuçları doğrultusunda olayı gerçekleştiren şahısların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi amacıyla, çalışma başlattıkları öğrenildi.

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