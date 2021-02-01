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Makine siparişi verildi

SORGUN İlçesinin Doğankent Beldesi’nde açılması planlanan ‘Çocuk ahşap oyuncakları, Çocuk mobilyaları ve Eğitim araçları’ üretim tesisi projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:44
Makine siparişi verildi

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından onaylanan projenin 2 milyon 700 bin lira maliyetinin bulunduğunu söyledi. Başkan Sungur, ‘’Üretim tesisimizin makinalarının siparişi verilmiştir. Çok kısa zamanda üretime başlayacaktır. Bu tesisle 25 kişiye iş imkanı sağlayacağız’’ dedi. Başkan Sungur, Emre Yozgat isimli girişimci genç tarafından hazırlanan ‘Ahşap çocuk oyuncakları ve eğitim araçları’ adlı yatırım projesinde sona gelindiğinin altını çizdi. Başkan Doğan Sungur, atölye için belediye olarak işyeri tahsisinde bulunduklarını hatırlatarak, projenin beldeye önemli düzeyde katkı sağlayacağının altını çizdi. Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ise, Doğankent Beldesinde yatırımı gerçekleşecek proje ile ahşap oyuncak ve eğitim malzemeleri üretimi yapılacağını söyledi. Türker, doğal ürünlerden doğal oyuncaklar yapılıp, çocukların oyuncakları için kanserojen maddelere alternatif bir üretim sağlanırken, aynı zamanda da istihdama katkı yapılacağını kaydetti. Türker, ‘’Üretilen bu oyuncakların büyük bir çoğunluğu Avrupa ülkelerinden talep gördüğü için bu projemiz ile Yozgat’ın ihracatında da artış görülecektir. Zanaatkarlık yatırımlarımız kapsamında Sorgun’da bir mermer ve taş işleme işletmesi kurulumu da gerçekleşecektir’’ diye konuştu.

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Makine Siparişi Verildi
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