Makine parkına yeni araç

Bozkurt, daha önce eski çöp toplama aracı kapasitelerinin 7 ton iken, yeni alınan aracın 14 ton kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Bozkurt, ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yaklaşık maliyeti 500 bin lira olan çöp kamyonu belediyemize hibe olarak tahsis edildi. Modern özelliklere sahip olan çöp aracı şehirciliğin gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, sefer başına taşınan çöp miktarını artırmak, çöp toplama süresini azaltmak ve emekten tasarruf sağlamak gibi kombine özelliklere sahiptir. Bu denli maliyetli ve ilçemizin temizliği için önemli olan aracın belediyemize kazandırılmasında çok büyük emeği olan değerli büyüğümüz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a çok teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

