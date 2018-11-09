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Makine parkına takviye

AKDAĞMADENİ halkına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla belediye tarafından araç envanteri genişletilip, yenileme çalışmaları devam ediyor.

Makine parkına takviye

AKDAĞMADENİ halkına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla belediye tarafından araç envanteri genişletilip, yenileme çalışmaları devam ediyor.

09 Kasım 2018 Cuma 08:05
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Makine parkına takviye

Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, mevcut araçların onarılması, eskimiş olan araçların yenilenmesi için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Coşgun, ‘’Akdağmadeni halkının hizmetine en uygun ve en kaliteli araçlarla hizmet sunmayı hedefledik. Şehir ulaşımını rahatlatmak için 31 kişilik şehir içi belediye otobüsünden sonra alt ve üst yapımı da hızlı bir hale getirecek olan 18,5 tonajlı kamyon da belediyemiz envanterine kazandırılmıştır. İlçemizin hizmet kalitesinin yükseltilmesi zaruriyeti, görülen hizmetlerin nitelik ve niceliğinde yaşanan gelişmeler belediye araç ve gereçlerinde yenilenmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle öncelik durumuna göre belediyemiz bünyesinde bulunan araçlar da yenilenmek zorunda kalınmıştır.
Önümüzdeki dönemde Akdağmadeni ilçesine yakışan en güzel hizmetler vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Makine Parkına Takviye
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