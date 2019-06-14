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Maket uçak ilgi görüyor

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan maket uçak yapma kursu yoğun ilgi görüyor.

Maket uçak ilgi görüyor

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan maket uçak yapma kursu yoğun ilgi görüyor.

14 Haziran 2019 Cuma 00:00
49 Okunma
Maket uçak ilgi görüyor

Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde yaklaşık 11 yıldır devam eden kursta öğrenciler maket uçak yapmayı öğreniyor. Türk Hava Kurumu destekli gerçekleşen kursta öğrenciler kağıt üzerinde yer alan modeldeki uçağı bire bir yapıyor. Halk Eğitim Merkezi’ndeki kursta hazırlanan maket uçakların Eylül ayı içerisinde Yozgat Bilim Sanat Merkezi tarafından yapılması planlanan Uçurtma Festivali’nde görücüye çıkacağı ve uçurulacağı bildirildi.

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