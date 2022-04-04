Makamında ağırladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, '2022 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik çevrimiçi bilgi yarışması düzenledi. Bu kapsamda Kaymakam Ali Açıkgöz, 2022 Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerini makamında kabul etti. Türkiye genelinde 59 bin öğrenciyle yarışan Türkiye 37'ncisi ve Türkiye 302'ncisi olan öğrencileri makamında ağırlayan Açıkgöz, tebriklerin en büyüğünü hak ettiklerini söyledi. Gençleri bu tür yarışmalara yönlendirmenin önemine vurgu yapan Açıkgöz, "Bütün soruları doğru cevaplayan Fatımatün Zehra Şimşek kardeşimiz, Yozgat 1'incisi Türkiye 32'ncisi olmuştu. Yine tüm soruları doğru cevaplayan İpek Nur Dursun kardeşimiz, Yozgat 3'üncüsü ve Türkiye 302'nciliği derecesi elde etmişti. Bu kardeşlerimizle ve aileleriyle bir araya geldik. 59 bin öğrencinin yarıştığı bu yarışmada böylesine önemli başarılar elde ettikleri için kendilerini tebrik ediyorum. Emekleri için başta velilerimiz olmak üzere İlçe Müftümüz Yasin Baykal’ı ve yarışmayla ilgili süreci yöneten din görevlilerimizi, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Doğan’ı, Dedefakılı Ortaokulu ve Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu müdürlerimizi tekrar ayrı ayrı tebrik ediyorum. İki cihan serveri Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimizi, gençlerimizin daha iyi anlamasını sağlayan bu tür yarışmalara emek harcayanların tümünden Rabbimiz, iki cihanda razı olsun. Ailelerimiz bugün ödüllerini alan bu iki güzel evladı yetiştirmekle Saraykent’i tarifsiz şekilde gururlandırdılar” dedi.