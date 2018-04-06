Mahremiyet eğitimi

Günümüzde çocuklara yönelik şiddet ve istismar haberlerinin olmaksızın geçtiği bir günün geçiremez hale geldiğine dikkat çekildi. ‘Kültürü Merkez alan bu topluma, bu bireylere ne oldu?’ sorusunun yanıtını bulup, çözüm bulunmaya çalışıldığının altı çizildi. Bu durum her kesimi endişelendirip, alarma geçirdiği gibi çocukların da unutulmaz travmalar yaşamasına neden olduğu ifade edildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün de bu olumsuzlukların önüne geçmek için Sarıkaya İlçesinde mahremiyet eğitimlerine başlanıldığı, eğitimlerle çocuk ve aileleri eğitip, desteklemeye çalışıldığı vurgulanarak, eğitimlerin İl genelinde devam ettirileceği açıklandı.