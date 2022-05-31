Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Mahremiyet eğitimi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocukların fiziksel, sosyal, bilişsel ve ahlaki gelişimini desteklemek için başlatılan Mahremiyet Eğitimlerini sürdürüyor.

31 Mayıs 2022 Salı 00:38
Mahremiyet eğitimi

Yozgat’ın birçok ilçesinde verilen eğitimler bu hafta da Yerköy ilçesinde verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine yönelik ‘Mahremiyet Eğitimi’ verildi. Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanları Sosyolog Merve Er ve Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından verildi. 
Eğitimde mahremiyetin ne olduğu, çocukların gelişim dönemine göre mahremiyet eğitimi nasıl verilir, dijital mahremiyet nedir konuları hakkında bilgilendirmede bulunan Sosyolog Merve Er, “Çocuğa yönelik ihmal ve istismarı önlemenin temel unsurlarının ailede kazandırılır. Daha bebek veya daha o çocuk düşüncesine mahremiyet eğitiminde yer yoktur. Annenin alt değiştirirken kimsenin olmadığı yerde bebeğin altını değiştirmesi, aile ve çevrenin çocuğu veya bebeği severken öperken mahrem yerlerini öpmeden, dokunmadan sevmesi, bebeklikte banyo yaptırırken bir kişinin yıkaması, çocuğu öpmek ve öpülmek de çocuğun istek ve izniyle olmalıdır. Çocuğa ‘hadi amcanı, teyzeni öp’ veya ‘hadi izin ver de öpsünler seni’ gibi baskı yapılmamalıdır” dedi. 
Psikolojik Danışman Kübra Şenöz ise yapmış olduğu açıklamada; “Çocuklar büyüdükçe mahremiyet konusundaki hassasiyet noktaları da değişmeye başlar. Bu dönemde çocuklar özel mekân talep eder. İlkokul dönemi sonlarına doğru bedensel değişiklikleri de göz önüne alarak farklı cinsiyetten kardeşlerin odaları ayrılmadır. Özellikle ensest ve pedofili vakalarının bu kadar arttığı günümüzde ‘onlar kardeş bir şey olmaz’ şeklinde asla düşünülmemelidir. Çocuklara oyun sırasında kişisel bilgilerini paylaşmaması konusunda uyarılarda bulunulmalı ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirilmelidirler” şeklinde konuştu.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Mahremiyet Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kültür Şenliği
Kültür Şenliği
FARKINDALIK YURUYUŞU
FARKINDALIK YURUYUŞU
Şehitlerimiz için yürüdüler
Şehitlerimiz için yürüdüler
Asayiş konuşuldu
Asayiş konuşuldu
Yozgat’ı konuşuyorlar
Yozgat’ı konuşuyorlar
Şölen havasında açılış
Şölen havasında açılış
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim