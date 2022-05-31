Yozgat’ın birçok ilçesinde verilen eğitimler bu hafta da Yerköy ilçesinde verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine yönelik ‘Mahremiyet Eğitimi’ verildi. Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanları Sosyolog Merve Er ve Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından verildi.

Eğitimde mahremiyetin ne olduğu, çocukların gelişim dönemine göre mahremiyet eğitimi nasıl verilir, dijital mahremiyet nedir konuları hakkında bilgilendirmede bulunan Sosyolog Merve Er, “Çocuğa yönelik ihmal ve istismarı önlemenin temel unsurlarının ailede kazandırılır. Daha bebek veya daha o çocuk düşüncesine mahremiyet eğitiminde yer yoktur. Annenin alt değiştirirken kimsenin olmadığı yerde bebeğin altını değiştirmesi, aile ve çevrenin çocuğu veya bebeği severken öperken mahrem yerlerini öpmeden, dokunmadan sevmesi, bebeklikte banyo yaptırırken bir kişinin yıkaması, çocuğu öpmek ve öpülmek de çocuğun istek ve izniyle olmalıdır. Çocuğa ‘hadi amcanı, teyzeni öp’ veya ‘hadi izin ver de öpsünler seni’ gibi baskı yapılmamalıdır” dedi.

Psikolojik Danışman Kübra Şenöz ise yapmış olduğu açıklamada; “Çocuklar büyüdükçe mahremiyet konusundaki hassasiyet noktaları da değişmeye başlar. Bu dönemde çocuklar özel mekân talep eder. İlkokul dönemi sonlarına doğru bedensel değişiklikleri de göz önüne alarak farklı cinsiyetten kardeşlerin odaları ayrılmadır. Özellikle ensest ve pedofili vakalarının bu kadar arttığı günümüzde ‘onlar kardeş bir şey olmaz’ şeklinde asla düşünülmemelidir. Çocuklara oyun sırasında kişisel bilgilerini paylaşmaması konusunda uyarılarda bulunulmalı ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirilmelidirler” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi