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Mahremiyet eğitimi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların fiziksel, sosyal, bilişsel ve ahlaki gelişimini desteklemek için başlatılan Mahremiyet Eğitimlerini sürdürüyor.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:47
Mahremiyet eğitimi

Yozgat’ın birçok ilçesinde verilen eğitimler bu hafta da Akdağmadeni ilçesinde verildi. 
Sosyolog Merve Er ve Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından Halk Eğitim Merkezinde kurs gören kursiyerlere ‘Mahremiyet Eğitimi’ verildi. Akdağmadeni Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde mahremiyetin ne olduğu, çocukların gelişim dönemine göre mahremiyet eğitimi nasıl verilir, dijital mahremiyet nedir konuları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Çocuğa yönelik ihmal ve istismarı önlemenin temel unsurlarının ailede kazandırılacağını belirten Er, daha bebek veya daha o çocuk düşüncesine mahremiyet eğitiminde yer olmadığına, annenin alt değiştirirken kimsenin olmadığı yerde bebeğin altını değiştirmesi, aile ve çevrenin çocuğu/bebeği severken öperken mahrem yerlerini öpmeden, dokunmadan sevmesi, bebeklikte banyo yaptırırken  bir kişinin yıkaması, çocuğu öpmek ve öpülmek de çocuğun istek ve izniyle olmalı, çocuğa ‘hadi amcanı, teyzeni öp’ veya ‘hadi izin ver de öpsünler seni’ gibi baskı yapılmaması gerektiğini söyledi.  
Şenöz ise, “çocuklar büyüdükçe mahremiyet konusundaki hassasiyet noktaları da değişmeye başlar. Bu dönemde çocuklar özel mekân talep eder. İlkokul dönemi sonlarına doğru bedensel değişiklikleri de göz önüne alarak farklı cinsiyetten kardeşlerin odaları ayrılmadır. Özellikle ensest ve pedofili vakalarının bu kadar arttığı günümüzde ‘onlar kardeş bir şey olmaz’ şeklinde asla düşünülmemelidir. Çocuklara oyun sırasında kişisel bilgilerini paylaşmaması konusunda uyarılarda bulunulmalı ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirilmelidirler” dedi. 

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