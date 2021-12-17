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Mahremiyet eğitimi

Yozgat Belediye Başkanlığı tarafından kadınlara özel olarak başlatılan ‘Çarşamba Sohbetleri’ devam ediyor.

17 Aralık 2021 Cuma 00:05
Mahremiyet eğitimi

Her hafta düzenlenen sohbet programında, bu hafta Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli Merve Er tarafından ‘Mahremiyet Eğitimi’ verildi. Eski Askerlik Şubesinde, Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse’nin katılımıyla yapılan sohbet programında, annelere mahremiyet eğitimi verilerek, bu konuda çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği anlatıldı. Er,  toplumda kötü niyetli insanların da olduğunu ifade ederek o yüzden annelerin, ailelerin daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Çocuklarına dört yaşına geldiklerinde bedeninin kendine ait olduğunun öğretilmesi gerektiğini söyleyen Er annesinin, babasının bile öperken çocuklarından izin istemesi gerektiğinin altını çizdi. Çocukların mahremini korumak için kıyafet seçimine dikkat edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Er, ’’Çocuklarınızın kıyafetlerini herkesin içinde hatta abisinin, ablasının, dayısının, amcasının, dedesinin yanında değiştirmeyin. Son zamanlarda pedofili vakalarının ve ensest ilişkilerin artması bundan kaynaklanıyor’’ diye konuştu. Er, toplu taşıma araçlarında yer bulamayınca çocukların yabancı kişilerin kucağına verilmemesi gerektiğini belirterek, çocuklarını sosyal medyada kimlik paylaşımı yapmamaları ve cinsel içerikli görüntülerini kimseyle paylaşmamaları konusunda uyarmalarını istedi. Televizyonların, tabletlerin ve telefonların çocuk bakıcısı durumuna geldiğini söyleyerek, dizi ve film seçimine dikkat edilmesi, bilgisayarların ailenin ortak kullanım alanlarında olması gerektiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen Aile Sosyal Destek Programından da (ASDEP) bahsederek her zaman bilgi alabileceklerini söyledi.  •Sümeyye İlhan•

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