Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, yapılan eğitimlerle birey, aile, değerlerin korunmasının ön planda tutulduğunu söyledi. Neşeli, ‘’Bu anlamda tüm çocukların, kendi özelinin farkına varabilme, sosyal hayatın içinde kendi özel alanını koruyabilme, diğer insanların özeline saygı duyarak kendisi ile çevresi arasına sağlıklı sınırlar koyabilme becerilerini kazanabilmeleri önemlidir. Çocuklara bu özelliklerin kazandırılması için mahremiyet eğitimi önem arz etmektedir’’ dedi. Neşeli, kurum olarak ailelerin Mahremiyet Eğitimi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla Sosyolog Merve Er tarafından Sarıkaya ilçesi Sarı Zeybek Kültür Merkezi Konferans Salonunda halka ve kurum hizmetlerinden faydalanan ailelere Mahremiyet Eğitimi düzenlendiğini sözlerine ekledi. •Rabia Şahin/Sarıkaya•