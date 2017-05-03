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Mahrem yapılanmasına 5 tutuklama

03 Mayıs 2017 Çarşamba 23:59
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Yozgat'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Mahrem yapılanmasına 5 tutuklama
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan İ.A, M.B, Ş.Ö, O.K, A.Ö, G.Ö, M.K. ve T.U'nun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Salı günü mahkemeleri görüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö, Ş.Ö, M.K, İ.A, M.B. tutuklanırken O.K, T.U ve G.Ö. etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, Yozgat'ta 8 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan öğretmen olan ve daha önce kanun hükmünde kararnameyle görevinden ihraç edilen T.U'nun örgütün "bölge abisi" olduğu iddia edilmişti.
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