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Mahkemeye gönderildiler

19 Ocak 2017 Perşembe 06:25
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Yozgat merkezli 7 ilde FETÖ/Paralel devlet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye gönderildiler
Soruşturmalar kapsamında kamu kurumlarının para kaynaklarını örgüte aktarabilmek için ilgili kurumlara FETÖ mensubu üst düzey yönetici ve memurlar yerleştirme, kurum yönetimini ele geçirdikten sonra FETÖ mensubu kişi ya da kuruluşlara kolaylık sağlayarak usulsüz işlem yapmak, usulsüz elde edilen teşvik ve hibe destekleri örgütün finansmanında kullanmak iddiasıyla gözaltın alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi. 
Aralarında Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) çalışanları ve kurumdan ilişiği kesilenlerin yanı sıra, üniversite imamı olduğu öne sürülen V.B. ve Kadışehri ilçe imamı S.Ş. ile birlikte toplam 16 kişi Yozgat adliyesine sevk edildi. Zanlıların savcılık sorgusu ve mahkemeleri devam ediyor.

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