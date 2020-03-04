MAHARETLERiNi SERGiLEDiLER

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde verilen eğitim programına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Yozgat Esnaf Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Bay ve Bayan Kuaförleri ile güzellik uzmanları katıldı. Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu milli takım eğitmenleri İhsan Akbulut, Kemal Sülük, Yurda Çam Salman ve Zeynep Görgen tarafından katılımcılara eğitimler verildi. İhsan Akbuluk katılımcılara uygulamalı olarak makyaj eğitimi verirken, Kemal Sülük erkek saç kesimi hakkında bilgiler verdi. Yurda Çam Salman uygulamalı olarak topuz saç eğitimi verirken Zeynep Görgen ise Türban eğitimi verdi. Eğitim öncesinde konuşma yapan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş ise Yozgat’tan böyle bir eğitim için kendilerine gelen talep doğrultusunda Yozgat’a hizmet etmek adına böyle bir eğitim düzenlediklerini ifade etti. Yarın Türkiye’nin değişik illerinde Yozgat isminin anılması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Karakaş, ‘’Bozok yaylasından ünlü kuaför, berber, ünlü saç tasarımcı çıkıp, bu ili arkadaşlarımız Türkiye’nin değişik illerinde ve Federasyonumuzun bu organizasyonunun etkisi ile Yozgat’ın bayrağını dalgalandıracaksa bizde her zaman yanlarında olacağız. Yaptığımız bu eğitimler ile Yozgat’tan gerçekten Türkiye çapında yetenekli kuaför arkadaşlarımızın çıkacağına inanıyoruz ve bunun için her zaman destek vermeye federasyon olarak hazırız’’ dedi. Yozgat Esnaf Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, verilecek olan eğitimin faydalı geçmesi dileğinde bulunurken Yozgat Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası Başkanı Sedat Güneş ise Yozgat’ta ilk defa böyle bir organizasyon yaptıklarını ve bu organizasyona il genelinde katılımcılar olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Celal Köse’ye, Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş’a ve Esnaf Odaları Birliği Başkanı Latif Altın’a plaket verildi. Plaket töreninin ardından milli takım eğitmenlere katılımcılara uygulamalı olarak kendi uzmanlık alanları hakkında eğitim verdi.