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Mahalli idareler toplantısı yapılacak

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında bugün Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde toplantı yapılacak.

Mahalli idareler toplantısı yapılacak

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında bugün Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde toplantı yapılacak.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Mahalli idareler toplantısı yapılacak

Vali Kadir Çakır Başkanlığında yapılacak toplantıya tüm köy muhtarları, il genel meclis üyeleri, daire müdürleri ve diğer tüm ilgililerin katılım göstereceği öğrenildi.
Toplantıda Yozgat ilinin tüm sorun, sıkıntı ve projelerinin masaya yatırılacağı ve geniş çaplı değerlendirmeler yapılacağı bildirildi.
Toplantıya 792 muhtarın yanı sıra diğer yetkililerin de davet edilmesi akıllara salonun koltuk kapasitesi sayısını getirdi.
Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nin 500 koltuktan ibaret olmasına karşın tüm katılımcıların salonda yer alıp alamayacağı merak edildi.

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