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MAHALLEYi TEMiZLEDiLER

SARAYKENT Güldibi Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Esra İnce, öğrencileriyle birlikte mahalle genelinde temizlik çalışması ile farkındalık oluşturmaya çalıştı.

MAHALLEYi TEMiZLEDiLER

SARAYKENT Güldibi Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Esra İnce, öğrencileriyle birlikte mahalle genelinde temizlik çalışması ile farkındalık oluşturmaya çalıştı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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MAHALLEYi TEMiZLEDiLER

Toplantılar yaparak sloganlar belirleyen öğrenciler, kendi hazırladıkları pankartlar ile velilerin de dikkatini çekmeyi başardılar. Etkinliğe çok sayıda velinin katılması, öğrencilerin yüzünü güldürdü. İnce´nin öğrencileri öncelikle çöp poşetleri temin ederek işe koyuldu. Kendilerinin çevreci olduğunu mahalle halkına göstermek için yeşil giysilerine çevre konulu sloganlar yazdılar. Ellerindeki pankartlar ile temizliğe başlayan öğrenciler, mahalleyi didik didik tarayarak önlerine gelen her türlü çöpü topladılar. Özellikle atık malzemelerin geri dönüşümüne dikkat çekip, farkındalık uyandırmak için bu tür malzemeleri ayrı bir çöp poşetinde toplayıp, yetkililere vermek üzere biriktirdiler. Yapılan etkinliğe merak duyan velilerin öğrencilerin arasına katılarak yardım etmeleri zaman zaman duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Öğretmen Esra İnce, ‘’Öğrencilerime akademik ders bilgilerini kazandırırken onları gelecek hayata hazırlamak, yaşadıkları çevreye karşı insani sorumlukları aşılamak adına böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Dünya üzerinde teknoloji büyük biz hızla gelişirken aynı oranda da kirliliğin artması gelecek nesillere karşı yaşanabilir bir dünya bırakmak adına bizleri doğaya karşı daha fazla sorumlu tutmaktadır. Özellikle çevreye atılan naylonlar, plastik atıklar doğaya çok büyük zarar vermekte, canlıları ise öldürmektedir. Böylelikle ekolojik denge yok olmakta bu da insanlığın sonunu hazırlamaktadır. Bizler öğrencilerimle beraber bu olumsuz gidişe dur demek adına ufakta olsa bir farkındalık yaratıp insanları bilinçlendirmek istedik. Mahalle halkımızın bizlerin bu çabasını görüp faaliyetimize katılmasına çok mutlu oldum. emeği geçen başta öğrencilerim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

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