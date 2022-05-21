Mahallelinin derdini dinledi

Dün Cuma namazını Tuzkaya mahallesinde kılan Vali Polat, namaz sonrasında mahalle halkı ile bir araya geldi. Mahalleli ile sohbet eden Vali Polat, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi imkanlar ölçüsünde destek olacağını söyledi. Vali Polat, her hafta farklı mahalle ve köylerimizde Cuma namazını eda ettiklerini ve namaz sonrasında da o bölgenin vatandaşları ile buluştuklarını belirtti. Vatandaşların şikayetlerini, isteklerini dinlediklerini dile getiren Vali Polat, vatandaşlarımız ile sohbet ederek onların önerilerini de dikkate aldıklarını sözlerine ekledi. •Haber Merkezi•