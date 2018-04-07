Mahallelere su bağlandı

Belediye Başkanı Hamdi Erdal, iki mahallenin şebeke suyu ihtiyacının karşılanması için 205 kilometre uzunluğunda yeni şebeke hattı döşendiğini söyledi. Erdal, ‘’Karakoç Mahallesi şebeke hattına bağlanmıştır. Önümüzdeki süre içerisinde abone bağlantıları yapılacaktır. Mahalle Sakinlerine ait meskenlere su verilebilmesi için Belediyemize abonelik işlemleri için müracaat etmeleri gerekmektedir’’ dedi.