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Mahalle temsilcileri ile buluşuyor

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, mahalle toplantılarının ardından şimdi de her gün mahalle temsilcileri ile görüşmeye başladı.

Mahalle temsilcileri ile buluşuyor

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, mahalle toplantılarının ardından şimdi de her gün mahalle temsilcileri ile görüşmeye başladı.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Mahalle temsilcileri ile buluşuyor

Her mahallede toplantılar düzenleyerek o mahallenin sorunlarını dinleyen ve yerinde gören Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şimdi de her mahalleden belirlenen birer mahalle temsilcisi ile her gün toplantı yapıp durum değerlendirmesinde bulunacak. Dün Eskipazar, Develik, Çapanoğlu ve Bilal Şahin mahallelerinin temsilcileri ile makamında buluşan Kazım Arslan, temsilciler ile mahallelerinin sorunlarını görüştü. Arslan, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada her gün 4 yada 5 mahallenin temsilcileri ile buluşup durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi. Bir sohbet ortamında gerçekleşen toplantılarında mahallelerin sorunlarını tespit edeceklerini dile getiren Arslan, ‘’Mahalle temsilcilerimiz ile makamında buluşup, mahallelerin sorunları, yapılması gerekenler, bu güne kadar yaptığımız hizmetler ve mahallelerin öncelikleri hakkında görüş alış verişinde bulunup, sorunları çözme noktasında planlamalar yapacağız’’ dedi.

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