Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

Mahalle meclisleri sürüyor

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan Mahalle Meclisi toplantılarını sürdürerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Mahalle meclisleri sürüyor

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan Mahalle Meclisi toplantılarını sürdürerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
12 Okunma
Mahalle meclisleri sürüyor

Belediye Başkanı Kazım Arslan Medrese Mahallesi sakinleriyle buluşarak, belediye hizmetleri hakkında bilgi sundu. Başkan Kazım Arslan, mahalle meclislerinde bir araya geldiği vatandaşlar ile yapılan hizmet ve projeler hakkında istişarede bulunurken, vatandaşlara bilgiler aktarıyor. Medrese Mahallesi’ne yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Arslan, vatandaşlardan gelen soruları da cevaplıyor. Göreve geldiği günden itibaren mahalle meclislerini hayata geçiren Başkan Arslan, mahalle muhtarlarıyla koordineli ve istişare halinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Mahalle muhtarlarının mahallelerinde yaşanan sorun ve sıkıntıyı belediyenin ilgili birimine ilettiklerini, bu şekilde hızlı koordinasyon ile sorunların çözüme kavuştuğunu bildirdi.
Başkan Arslan,  “Yapacak daha çok işimiz var, inşallah bunları da hep birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Ölçüm yaptılar
Ölçüm yaptılar
Tekbirli yıkım
Tekbirli yıkım
Çalışan sendikalaşıyor
Çalışan sendikalaşıyor
Muhasebecilere dijital eğitim
Muhasebecilere dijital eğitim
Deprem anlatıldı
Deprem anlatıldı
Kablo hırsızlığı
Kablo hırsızlığı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim