Mahalle meclisleri sürüyor

Belediye Başkanı Kazım Arslan Medrese Mahallesi sakinleriyle buluşarak, belediye hizmetleri hakkında bilgi sundu. Başkan Kazım Arslan, mahalle meclislerinde bir araya geldiği vatandaşlar ile yapılan hizmet ve projeler hakkında istişarede bulunurken, vatandaşlara bilgiler aktarıyor. Medrese Mahallesi’ne yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Arslan, vatandaşlardan gelen soruları da cevaplıyor. Göreve geldiği günden itibaren mahalle meclislerini hayata geçiren Başkan Arslan, mahalle muhtarlarıyla koordineli ve istişare halinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Mahalle muhtarlarının mahallelerinde yaşanan sorun ve sıkıntıyı belediyenin ilgili birimine ilettiklerini, bu şekilde hızlı koordinasyon ile sorunların çözüme kavuştuğunu bildirdi.

Başkan Arslan, “Yapacak daha çok işimiz var, inşallah bunları da hep birlikte hayata geçireceğiz” dedi.