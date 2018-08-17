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Mağduruz dediler

YOZGAT Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle eski sanayi bölgesinde başlatılan ve büyük ölçüde tamamlanan kentsel dönüşüm projesinde bazı hak sahipleri mağdur olduklarını söyledi.

Mağduruz dediler

YOZGAT Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle eski sanayi bölgesinde başlatılan ve büyük ölçüde tamamlanan kentsel dönüşüm projesinde bazı hak sahipleri mağdur olduklarını söyledi.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Mağduruz dediler

Yozgat Belediyesinin TOKİ vasıtasıyla eski sanayi sitesinde inşa etmekte olduğu kentsel dönüşüm projesinde, hak sahibi olan eski sanayi sitesi esnafı Belediyeye ortaklaşa bir dilekçe vererek, konutların teslimatından önce mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Yozgat eski sanayi sitesinde 297 toplu konut,59 dükkan ve 18 ofisin inşaatının Belediyece tamamlanmasına çalışıldığı Yozgat kentsel dönüşüm projesi kapsamında, hak sahibi olarak yer alan eski sanayi sitesi esnafı Belediye Başkanlığına verdikleri dilekçelerinde uğradıkları bir takım haksızlıklar nedeniyle mağdur olduklarını iddia ettiler.
Eski sanayide uygulanan proje kapsamında bir takım mağduriyetler yaşadığını savunan hak sahipleri, konuyla ilgili Yozgat Belediyesi’ne yaklaşık 10 maddeden oluşan mağduriyetlerini sıraladılar.
Hak sahipleri projenin uzaması nedeniyle kira yardımı alamadıkları için mağduriyet yaşadıklarını, konutların örnek daire modelleriyle bire bir örtüşmediğini, belediyenin bölgedeki konut sayısını düşürmesinden dolayı konut seçme şanslarının azaldığını ve farklı mağduriyetlerin de söz konusu olduğunu anlatarak,  mağduriyetlerinin giderilmesini, taleplerinin karşılanmasını istediler.
Öte yandan Yozgat Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, bölgeye uygulanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili, yasal sürecin devam ettiği bildirilirken, konunun Yozgat Belediyesi’nden çok TOKİ ile hak sahiplerini ilgilendirdiği bildirildi.

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