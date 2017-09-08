Mağdurlar yürüdü

Yozgat’ta yaklaşık 30 kişilik bir grup ilk olarak Yimpaş Büyük Mağaza’ya yürüdü.

Burada mağaza yetkilileriyle görüşen ekip, daha sonra rotasını Yozgat Valiliği’ne çevirdi.

Grubun yürüyüşü esnasında Çevik Kuvvet ekiplerinin önlem alması da dikkatlerden kaçmadı.

Yozgat Valiliği’ne gelen grup, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile görüşme talebinde bulundu.

Valilik Özel Kalem Müdürlüğü ise Vali Yurtnaç’ın makamında olmadığını bildirerek, grubu toplantı salonunda misafir etti.

Yozgat Valiliği Özel Kalem Müdürü Hüseyin Çiftci, Vali Yurtnaç’ın programını tamamlayarak, makama dönmesinin ardından görüşmenin mümkün olabileceğini ekibe tebliğ etti.

Yimpaş mağdurları, Yimpaş Holding’in genel kurul tarihini kasıtlı olarak gurbetçilerin Yozgat’ta olmadığı tarihlerde yaptığını ve bundan dolayı genel kurul toplantısına katılım gösteremediklerini belirterek, “Sayın Vali’den özellikle holdingin genel kurul takvimini değiştirmesi için girişimde bulunmasını talep edeceğiz. Onun dışında başka taleplerimiz de var” diye konuştular.



