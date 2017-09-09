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Mağdurlar teşekkür etti

Önceki gün Yozgat Valiliği’ne yürüyen ve Vali Kemal Yurtnaç ile görüşmek isteyen Yimpaş mağduru vatandaşlar Vali Kemal Yurtnaç ile görüştü. Yimpaş mağduru vatandaşlar Vali Yurtnaç’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Mağdurlar teşekkür etti

Önceki gün Yozgat Valiliği’ne yürüyen ve Vali Kemal Yurtnaç ile görüşmek isteyen Yimpaş mağduru vatandaşlar Vali Kemal Yurtnaç ile görüştü. Yimpaş mağduru vatandaşlar Vali Yurtnaç’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

09 Eylül 2017 Cumartesi 07:10
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Mağdurlar teşekkür etti

Önceki gün Yimpaş büyük mağaza önünden Yozgat Valiliği’ne yürüyen ve kendilerini ‘Yimpaşzede’ olarak tanımlayan grup, Vali Yurtnaç ile görüşmek istemişti.
Vali Yurtnaç ile dün görüşen grup, Vali Yurtnaç’a dilekçelerini de arz etti.
Yimpaş mağdurları, Vali Yurtnaç’ın dilekçeyi Ankara’da ilgili kurumlara ileteceğini beyan ettiğini söyleyerek: 
“Sayın valimize ve basın mensuplarına bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. 
Holdingin 14.09.2017 tarihinde gerçekleşecek ikinci olağan genel kuruluna da tüm basın mensuplarını davet ediyoruz” diye konuştular.

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