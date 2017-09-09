Mağdurlar teşekkür etti

Önceki gün Yimpaş büyük mağaza önünden Yozgat Valiliği’ne yürüyen ve kendilerini ‘Yimpaşzede’ olarak tanımlayan grup, Vali Yurtnaç ile görüşmek istemişti.

Vali Yurtnaç ile dün görüşen grup, Vali Yurtnaç’a dilekçelerini de arz etti.

Yimpaş mağdurları, Vali Yurtnaç’ın dilekçeyi Ankara’da ilgili kurumlara ileteceğini beyan ettiğini söyleyerek:

“Sayın valimize ve basın mensuplarına bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz.

Holdingin 14.09.2017 tarihinde gerçekleşecek ikinci olağan genel kuruluna da tüm basın mensuplarını davet ediyoruz” diye konuştular.