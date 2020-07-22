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Yozgat
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Mağduriyet giderilsin!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat genelinde gerçekleşen dolu afetlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye vermiş olduğu soru önergesine gelen cevabı paylaştı ve afetzede çiftçileri bilgilendirdi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 00:25
Mağduriyet giderilsin!

Keven, Yozgat il genelinde gerçekleşen dolu ve sağanak yağış sonrası oluşan afetlerden etkilenen çiftçilerin için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan destek talep ettiğini hatırlattı. Keven, ''Bu taleplerin kısmen karşılandığını belirten Sayın Bakan Pakdemirli, Yozgat’ta 2020 yılı içinde TARSİM sigortası yaptıran çiftçilere toplamda 3 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını belirtti. Ancak sigortası olmayan çiftçilerimize hibe edilecek bir ekonomik yardım talebimize olumlu karşılık verilmiyor. Ayrıca Bakanlık yazısına göre sigorta eksperlerinin tuttukları hasar tespit oranına itiraz eden çiftçilerimizin Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilecekleri belirtiliyor. Genel anlamda bir hasar oranı düzeltmesi yapmasını beklerken böyle bir yönlendirmenin çiftçiler nezdinde çözüm olmayacağını Sayın Bakan kendisi de biliyor” dedi. Keven, afetzede çiftçilerin borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin gelen cevap yazısı hakkında ise, TARSİM sigortası bulunan çiftçilerin Eksper Hasar Raporu ile sigortası bulunmayan çiftçilerin ise Hasar Tespit Raporu ile Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurarak borçlarını erteletebileceklerinin belirtildiğini kaydetti. Keven, ''Vadesi gelen ve 1 yıl içinde dolan krediler 1 yıl süreyle erteleniyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait 30 Nisan’dan önce olan borçlarında Mayıs ve Haziran ayında vadesi gelenler 6 ay faizsiz ertelenecektir. Yine Ziraat Bankası’ndan kullanmış oldukları krediler 1 yıla kadar yüzde 25 faiz indirimli, 5 yıla kadar ise yüzde 20 faiz indirimli olacak şekilde ertelenecektir. Bizim talebimiz ise kesinlikle borçlarının faizsiz ertelenmesi ve taksitlendirilmesidir” diye konuştu. Keven, Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer Beldesi Karakız mahallesinde ve Sarıkaya ilçesine bağlı Yukarısarıkaya köyünde ekili arazide çıkan yangında bin beş yüz dekara yakın arazide ürünleri yanan çiftçilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Keven, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Sigortası olmayan ve bir yıllık emeği yanan çiftçilere yönelik Valilik tarafından ekonomik yardım ile tohum ve gübre desteği verilmesini istedi.

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Mağduriyet Giderilsin!
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