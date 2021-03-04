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Mağduriyet giderilsin!

YOZGAT Merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren Şoförler ve Nakliyeciler Odaları, nakliyecilerin yaşadığı sorunları ve mağduriyetleri dile getirip, yetkililerden mağduriyetin giderilmesi noktasında yardım talebinde bulundu.

04 Mart 2021 Perşembe 00:28
Mağduriyet giderilsin!

Yozgat Şoförler Odası Başkanı Sorgun Şoförler Odası İlhami Bakıcı, Akdağmadeni Şoförler Odası Başkanı Latif Altın ile birlikte Yerköy Boğazlıyan, Sarıkaya ve Şefaatli ilçesindeki odaların başkanlarının imzaladığı ortak basın bildirisinde esnafın sorunlarına yer verildi. Şehirlerarası nakliye işiyle uğraşan şoför esnafının, yasal olarak 4,5 saatte bir mola vermek zorunda oldukları hatırlatarak, 15 ila 45 dakika arasındaki bu mola süresinin ardından araç sürücülerinin bir 4,5 saat daha araç kullanabildikleri kaydedildi. Açıklamada, ‘’Kanunen araç sürücülerinin 24 saat içinde 9 saatten fazla yol yapmamaları zorunludur. 9 saati dolduran şoförlerimiz bazı tesislerin ve benzin istasyonlarının ağır vasıta kabul etmemesi, yeterli kamyon ve tır parkı olmamasından dolayı saatlere uymakta zorluk çekmektedirler. Bu gibi durumlarda mecburi süre aşımı yapılmaktadır’’ denildi. Her süre aşımında sürücülerin ehliyetinden 20 puan düşmekte olduğuna da dikkat çekilerek, bu durumun 5 kere tekrarlanması halinde ehliyete bir yıl süreyle el konulduğu bildirildi.  Basın açıklamasında, ‘’Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için sürüş sürelerinin 4+4+4 şeklinde 12 saatte çıkarılmasını talep etmekteyiz. Zorlu şartlar altında çalışan şoförlerimizin bu haklı şikayetlerine çözüm bulunmasını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve İlimizin değerli Milletvekillerinden önemle rica ediyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

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Mağduriyet Giderilsin!
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