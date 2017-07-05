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Mağdur etmiyoruz!

Yozgat Belediyesi’nin yeni projeleri ile birlikte iş yerleri yıkılan esnaf için oluşturulan yeni dükkanlar oluşabilecek mağduriyetin de önüne geçiyor. 

Mağdur etmiyoruz!

Yozgat Belediyesi’nin yeni projeleri ile birlikte iş yerleri yıkılan esnaf için oluşturulan yeni dükkanlar oluşabilecek mağduriyetin de önüne geçiyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:00
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Mağdur etmiyoruz!

Belediye başkan yardımcısı Ahmet Akgün, önceki gün eski devlet hastanesi yol güzergahında yaptırılan menfez üstü dükkanların inşaatını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Akgün, projelerin tüm Yozgat’ın menfaati düşünülerek uygulandığını belirterek; "Mağduriyet üzerine hizmet üretmiyor, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyoruz" açıklamasında bulundu. 
MENFEZ ÜSTÜ DÜKKANLAR
Yapımı büyük oranda tamamlanan menfez üstü dükkanların bir hafta içerisinde esnafa teslim edileceğini kaydeden Akgün; "Bu çalışmayı yapmamızın en büyük nedeni de; bilindiği üzere Çapanoğlu Büyük Camii etrafı çevre düzenlemesi çalışmamız var. Çok uzun soluklu büyük bir proje. Bu proje esnasında orada yıkımlar gerçekleştiriyoruz. Kendi imkanları doğrultusunda dükkan kiralayıp başka taraflara giden esnaflarımız oldu. Ama o imkanlara sahip olmayan esnaflarımız var. Çünkü Yozgat’ta dükkan sıkıntısı var. Bu süreçte esnaflarımıza destek olma adına menfez üzerinde dükkanları yaptık. Belediyemize kira borcu olmama şartı olmamakla birlikte 6 esnafımızı yeni yaptığımız menfez üstü dükkanlara taşıma yapacağız. Orada faaliyetlerine devam edecekler" dedi. 
HEM ESNAF HEM DE HALK MEMNUN OLACAK!
Akgün, belediye projelerinin her zaman memnuniyet ekseninde uygulandığını vurguladı. 
"Hiçbir çalışmamızda esnafı mağdur etme gibi bir düşünce içerisinde olmuyoruz. Burada hem esnaf memnuniyeti hem de halk memnuniyeti göz önünde bulundurarak çalışmalarımız ı yürütüyoruz" diyen Akgün, yeni dükkan çalışmaları hakkında şunları aktardı:


"İnşallah bu tip projelerde mağdur esnaflarımız çıkabilir ama bu Yozgat için yapmış olduğumuz çalışma, burada 80 bin 100 bin insanımızın memnuniyeti söz konusu iken küçük mağduriyet ve serzenişte olanlar olabilir. Onlar da bizi mağdur görsün. Ama onların mağdur olmaması için bir çok alternatif sunuyoruz. O alternatifleri değerlendirmelerini istiyoruz. 
Yine aynı şekilde Sungurlu Caddesi ve Kent Park bölgesinde alternatif dükkanlar oluşturuyoruz. Yeni ihaleye çıkmış olduğumuz Araştırma ve Uygulama Hastanesi arkasındaki dükkanları ihaleye çıktık. Alternatif dükkanlar oluşturuyoruz ancak esnafların sadece belediyenin kiracısı olma yerine özel müteşebbislerin de dükkanlarını kiralamalarının da uygun olabileceğini göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. "
 

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