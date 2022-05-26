Madımak şenliği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sorgun Belediyesi tarafından Madımak Şenliği yapıldı. Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda düzenlen şenlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, Türk Mutfağı Haftası'nın kutlamanın en önemli nedeninin, çok değerli ve zengin yemeklerle süslü olan Türk mutfağının tüm dünyaya tanıtılması olduğunu söyledi. Çiftci, dışarıdan gelen misafirlerin de bulunduğu yerdeki yemekleri tanıması açısından da haftanın önemli olduğunu anlatarak, "Sorgun'da çok güzel bir yeme içme kültürü var. Bu nedenle ilçedeki tüm lokanta ve restoran işletmecilerine teşekkür ediyorum. Yemek kültürümüzü yaşatan ve geleceğe taşıyan ev hanımlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de ilçede madımağın çok fazla olmasından dolayı "Madımak Şenliği" düzenlediklerini belirtti. Ekinci, turizm konusunda gastronomi çok önemli bir noktaya yerleştiğini belirterek, "Bu yıl ilk olarak düzenlenen şenliği gelecek yıllarda geliştirerek daha da iyileştirerek, farklı konseptler uygulayarak ilçemize geleneksel madımak şenliğini kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Şenliğe katılan vatandaşlardan Fatoş Kaplan, yurt dışından geldiğini ifade ederek, "40 yıldır yurt dışında yaşıyoruz. Uzun zaman sonra ilk defa madımak yemeğini yedik. Şenliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Songül Ekinci de madımağın yöresel yemeklerinden olduğunu anlatarak, "Biz de madımağı toplarız, yemeğini yaparız. Bugün de şenliğe katıldık." •AA•