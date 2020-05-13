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Madımak Pazara indi

Yozgatlıların damak tatları arasında ayrı bir yeri bulunan madımak, köylü pazarının açılmasıyla birlikte tezgahlardaki yerini aldı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:18
Madımak Pazara indi

YOZGAT il genelinde ilkbahar aylarıyla birlikte köylerde kadınlar tarafından kırlardan, harman yerlerinde toplanarak pazarda satışa sunulan madımak, bu yıl korona virüsü ile mücadele kapsamında pazardaki yerini gecikmeli aldı. Yeniden açılan köylü pazarındaki tezgahlarda yerini alan madımağın kilosu 15 liradan satışa sunuldu. Köylü pazarına topladıkları madımağı getirip, satışa sunan çiftçiler, ilkbahar ile birlikte madımakların yaylalarda, harman yerlerinde boy verdiğini, kadınlar tarafından toplanıp, torbalandığını kaydettiler. Satıcılar, korona virüsü nedeniyle bugüne kadar talebe bağlı elden satış yaptıklarını, pazarın açılmasıyla birlikte ise, satışlara pazarda devam ettiklerini bildirdiler.

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Madımak Pazara Indi
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