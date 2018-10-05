Madenlerimiz var

Yozgat’ın maden potansiyeli hazırlanan raporda gündeme getirildi. Yozgat’ın il merkezi ve ilçelerde çeşitli maden yataklarına sahip olduğu belirtildi. Yozgat’ın sahip olduğu madenlerin, bazı bölgelerde İl Özel İdaresi tarafından verilen ruhsat ile ocaklara dönüştürülerek üretim yapıldığı kaydedildi. Rapora göre, Yozgat’ta inşaat, yapı ve enerji endüstri sektörüne yönelik maden ocakları bulunduğu ifade edildi. İlçelere göre farklı maden türleri bulunduğu anlatılırken maden ocaklarından İl Özel İdaresi ve Hazine’ye yılda yaklaşık 3 milyon lira katkı sağladığı raporda bildirildi. Maden ocaklarının Yozgat’a dolayı yollardan katkısının ise yaklaşık 150 milyon lira civarında olduğu dile getirildi.