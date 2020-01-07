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Madencimizin Her zaman Yanında olacağız

MHP Yozgat milletvekili Ethem Sedefi, Sorgun İlçesinde işten çıkarılan maden işçilerinin yanında olduklarını belirterek, geçtiğimiz yıl ilgili bakanlık tarafından yanıtlanması talebiyle meclis başkanlığına verdiği soru önergesine özensiz yanıt verildiğini söyledi.

Madencimizin Her zaman Yanında olacağız

MHP Yozgat milletvekili Ethem Sedefi, Sorgun İlçesinde işten çıkarılan maden işçilerinin yanında olduklarını belirterek, geçtiğimiz yıl ilgili bakanlık tarafından yanıtlanması talebiyle meclis başkanlığına verdiği soru önergesine özensiz yanıt verildiğini söyledi.

07 Ocak 2020 Salı 03:48
Madencimizin Her zaman Yanında olacağız

Sedef, yaptığı yazılı açıklamasında, uzun yıllar Sorgun’da faaliyet gösteren ‘Sorgun Yeni Çeltek Kömür İşletmesi’nin ilçenin ekonomisine ciddi katkı sağladığını, istihdam açısından önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı. Sedef, ‘’İşletmenin ismi değişerek Yeni Anadolu Madenciliğe devrinden sonra, madende çeşitli sıkıntılar yaşanmaya başladı. İşletmenin, Anadolu Madencilik tarafından taşeron firma olan ‘Havza Maden Ltd.’ şirketine devrinden sonra ayyuka çıkan sıkıntılar, bizlere de ilçe teşkilatlarımız aracılıyla iletildi’’ dedi.  Sedef, konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından cevaplandırılması talebiyle 11 Eylül 2019 tarihinde Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdiğini de hatırlattı. Sedef, ‘Yapılan Jeolitik çalışma sonrasında şirketin yeraltı madencilik işini askıya alacağı yönünde duyumumuzu Sayın Bakan’a sorduk.  Aldığımız cevap ise ‘Söz konusu şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatına göre kurulmuş Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun yüzde 16 hisse payının bulunduğu özel bir teşebbüs olduğu’ belirtildi. ‘Önergede bahsedilen ruhsatı şirkete ait Sorgun sahasında ve şirkete ilişkin tüm faaliyetler şirketin yönetim kurulu kararına istinaden yürütülmektedir’ şeklinde özensiz ve sorduğumuz sorulara cevap vermeyen şekilde hazırlanmış, şahsıma gönderilmişti. Bu gün geldiğimiz noktada taşeron şirket yer altı çalışmalarını durdurmuş ve 136 işçi kardeşim kara kışta kapı dışarı edilmişlerdir. Bu çok üzücü bir durumdur ve kabullenmek ise mümkün değildir. Her birinin eşi, çoluğu çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu insanlar var. Okula göndermek zorunda oldukları evlatları var. Kara kışın ortasında insanları işsiz bırakmak, kapı dışarı etmek O şirketin yönetim kurulunun vicdanına sığıyor mu diye de sormak gerekir’’ ifadelerini kullandı. Sedef, MHP’nin Yozgat Milletvekili olarak, tüm teşkilatlar, belediye ile birlikte madencilerin yanında olduklarını, bu soğukta, maden ocaklarının önünde verdikleri ekmek mücadelesinin desteklediklerini, takipçisi olduklarının da altını çizdi. 

Son Güncelleme: 06.01.2020 16:49
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Madencimizin Her Zaman Yanında Olacağız
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