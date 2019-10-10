MADENCiLER ZORDA

Maden işçilerine Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın sahip çıktı. Maden Ocağının kapatılmasıyla birlikte zor durumda kalan yaklaşık 150 maden işçisi eylem başlattı. Belediye Meydanında toplanan işçilerle görüşen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, maddi ve manevi olarak uzun yıllardan beri yıpranan işçilerin yanında olduklarını, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Belediye Meydanında işçilerle bir süre konu hakkında değerlendirme yapan Başkan Yalçın, daha sonrasında maden işçilerini Akdağmadeni Belediyesi'ne davet etti. Burada, Maden şirketi yetkilileri, belediyenin kurum avukatı, SGK yetkilileri bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yaptı. Maden işçileri 3 aydan beri maaş alamadıklarını, geçmişe dönük alacaklarının da ödenmediğini ifade etti. Maden ocağının kapatılmasıyla birlikte zor günlerin kendilerini beklediğini söyleyen işçiler, hiçbir sosyal haklarının da kendilerine verilmediğini belirttiler. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’İlçemizde birçok ailenin geçim kaynağı olan maden ocağında yaşanan bu olumsuzlukların giderilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Maden işçilerimizin emeklerinin karşılığı ne ise kendilerine verilmesi gerekiyor. İşçi kardeşlerime çıkış verilirken tüm haklarından vazgeçmelerinin istenmesi de olayın diğer bir olumsuz tarafıdır. Bundan sonra ki süreçte olayın takipçisi olarak maden işçilerimizin haklarının verilmesi noktasında girişimlerimiz olacak. Belediye olarak tüm işçi kardeşlerimizin yanındayız’’ dedi.

KRİZ KAPATTI

Akdağmadeni ilçesinde 1815 yılından itibaren başlayan gümüş ihtivalı kurşun-çinko cevherinin toprak altından çıkartılarak, ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar günümüzde ekonomik krize yenik düştü. Son olarak 150 kişinin istihdam edildiği maden ocağından kurşun ve maden çıkartılarak, yurtiçi ve yurtdışı pazara sunuluyordu. 1967 yılından itibaren Rasih ve İhsan Madencilik Şirketi tarafından işletilmeye başlanan Karapiri bölgesindeki Bayramali ve Kıraçbey ocaklarından elde edilen tüvenan cevher Akdağmadeni ilçesindeki flotasyon tesisinde zenginleştirilerek kurşun ve çinko konsantresi elde ediliyordu. Elde edilen maden ürününü Akdağmadeni ilçesinde karayolu ile Samsun'a taşınıp, gemilerle yurtdışına gönderiliyordu. Görünür rezervi yaklaşık 3 milyon ton olan sahada yapılan üretimlerde yılda 6 ila 7 bin ton cevher zenginleştirildiği bildirildi.

KURŞUN-ÇİNKO-GÜMÜŞ YATAKLARI

Konuyla ilgili hazırlanan raporlarda, vaziyet ve şimdiye kadar yapılan madencilik çalışmaları gümüş ihtivalı kurşun-çinko cevherleri, Akdağmadeni çevresinde öteden beri bilinmekte olduğuna vurgu yapıldı. ‘1820 yılından 1860 yılına kadar madencilik oldukça esaslı bir şekilde yapılmıştır. 1908 den 1918 yılına kadar da, devlet teşviki ile yeniden ihya olunan işletmeler, sonraları 1962 senesine kadar terk edilmiştir’ denildi. Aynı raporda, eski işletme devirlerinin önemi, kısmen eski ocaklar çevresinde bulunan ve çoğunlukla Akdağmadeni civarında görülen takriben 25 bin tonluk yığın ile belli olduğuna vurgu yapıldı. Raporda, ‘Akdağmadeni'nden 4-5 kilometre güneydoğudaki Ziyarettepe ve Keçikaletepe mevkilerinde de önemsiz işletmeler açılmıştır. Akdağmadeni'nin Çiçeklidağ graniti içinde bulunan yataklar ise çok daha önemlidir. Boğatepe çevresinde birçok sığ kuyular bulunmakta, buralarda kuvars ve kalsit ile birlikte bol miktarda limonit mostra vermektedir’ görüşüne yer verildi.



