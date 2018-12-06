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Madenciler unutulmadı

SORGUN ilçesinde faaliyetini sürdüren Kömür İşletmeleri, siyasiler tarafından ziyaret edildi.

Madenciler unutulmadı

SORGUN ilçesinde faaliyetini sürdüren Kömür İşletmeleri, siyasiler tarafından ziyaret edildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Madenciler unutulmadı

MHP Sorgun Belediye Başkan aday adaylarından Makine Mühendisi Tahir Demirel, Yeni Anadolu olarak ismi değiştirilen Yeni Çeltek Madencilik Kömür İşletmesi'ndeki işçileri ziyaret etti. Demirel, ‘’Şehrimizdeki kardeşlerimizin şahsında tüm maden emekçilerimizin günü kutlu olsun. Rabbim kazasız belasız hayırlı rızıklar nasip etsin’’ dedi.
Sorgun Belediye Başkan Vekili Yusuf Telli de Yeni Anadolu ve Havza Madencilik işletmesinde çalışan madencileri ziyaret etti. Başkan Vekili Yusuf Telli, işletme müdürü, mühendisler ve maden işçileri bir araya geldi. Madenciliğin, dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğuna değinen Başkan Vekili Telli, "Madenciler ülkemizin ve bölgemizin gururudur. Onların, canları pahasına çok zor şartlar altında çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Çok zor bir mesleği icra eden madenci kardeşlerimize, kazasız belasız çalışmalar diliyorum’’ diye konuştu. 
 

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