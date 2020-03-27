Madenciler unutulmadı

Başkan Ekinci, ‘’Göçük altında kalan 45 madenciden 7’si yaralı kurtarılmış, 38 kişi vefat etmiştir. 25’inci yılında Madsan Kömür İşletmesinde hayatını kaybeden madenci hemşerilerimizi rahmetle Anıyoruz’’ dedi. Sorgun Belediyesi faciada hayatlarını kaybeden işçilerin anısına yaptırdığı Madenciler Anıtını da Mermerciler Kavşağına yerleştirdi.

MİLLETVEKİ KEVEN

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven de şehit madencileri ile ilgili anma mesajı yayımladı. Keven, ‘’26 Mart 1995 tarihinde Sorgun'da özel bir şirkete ait kömür ocağında yaşanan grizu patlaması sonucu kaybettiğimiz 38 şehit madencimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun. Yeni kazaların yaşanmaması için, madenci ailelerinin rahat uyuması için iş güvenliği önlemleri artırılmalı ve maden ocaklarında alınan önlemler külfet olarak görülmemelidir’’ dedi.