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Madenciler Günü

MADEN-İş Sendikası Sorgun Temsilcisi Soner Erdal, dünyanın en zor ve anlamlı mesleklerinden birinin de madencilerin yaptığını belirtti.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:09
Madenciler Günü

Sorgun'da yer altı maden ocağının kapatılmasının ardından sendikaya bağlı yer üstünde çalışan 55 madenci olduğunu belirten Erdal, Türkiye’de madencilik sektörünün, dünyanın en önemli maden yataklarına sahip bir coğrafyada bulunması nedeniyle gelişmiş bir sektör olduğunu söyledi.  Erdal, yeraltı ve yerüstü kaynakların insanlığın, ülkenin hizmetine sunan, yerin binlerce metre altında, yer üstünde çalışan madencilerin, her türlü zorluklara karşı alın teri dökerek ekmek mücadelesi verdiğini dile getirdi. Erdal, "Büyük özveriyle çalışan madenciler, çok riskli ve tehlikeli koşullarda hizmet veriyor. Dünyada ve ülkemizde yer altında ve yer üstünde canlarını ortaya koyarak çalışan, insanlık tarihindeki en zor mesleklerden biri olan madencilikle ekmeğini kazanan tüm madencilerin gününü kutluyoruz.  Şehit madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

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Madenciler Günü
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