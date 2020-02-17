Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120151
ALTIN
308.262
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.9014
EURO
6.5497

Madenci Anıtı

SORGUN Belediyesi tarafından ilçedeki maden ocaklarında yaşanılan grizu patlamalarında hayatlarını kaybedenleri temsilen Madenci Anıtı yaptırılacağı belirtildi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 03:13
Madenci Anıtı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 26 Mart 1995 tarihinde Sorgun'da bir kömür ocağında grizu patlaması sonucu meydana gelen göçükte 38 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Keven, bu madencilerin anılarını yaşatmak adına Yozgat Valiliğinden facianın yıldönümünde bir şehit madenci anıtı yapılmasını yazılı olarak talep ettiğini, ancak herhangi bir gelişmenin olmadığını belirtti. Keven, ‘’Ancak Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'nin bu anıtın yaptırılması için proje başlattığını öğrendim. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum’’ dedi.

Son Güncelleme: 16.02.2020 17:42
Anahtar Kelimeler:
Madenci Anıtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVRUPAYI BESLiYORUZ
AVRUPAYI BESLiYORUZ
HUZURLUYUZ!
HUZURLUYUZ!
ANLAMLI ZiYARET
ANLAMLI ZiYARET
Şehit ailesine ziyaret
Şehit ailesine ziyaret
Değerlendirme toplantısı
Değerlendirme toplantısı
YOZGAT’I TANIDILAR
YOZGAT’I TANIDILAR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim