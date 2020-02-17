CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 26 Mart 1995 tarihinde Sorgun'da bir kömür ocağında grizu patlaması sonucu meydana gelen göçükte 38 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Keven, bu madencilerin anılarını yaşatmak adına Yozgat Valiliğinden facianın yıldönümünde bir şehit madenci anıtı yapılmasını yazılı olarak talep ettiğini, ancak herhangi bir gelişmenin olmadığını belirtti. Keven, ‘’Ancak Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'nin bu anıtın yaptırılması için proje başlattığını öğrendim. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum’’ dedi.