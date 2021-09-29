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Maden sahası ihale ediliyor

Yozgat’ta bulunan 4’üncü grup demir madeni yatakları, tesis kurulması kaydı ile ihaleye çıkartıldı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:56
Maden sahası ihale ediliyor

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Yozgat ile birlikte Niğde, Ankara, Kırıkkale, Adana, Kayseri, Bingöl'de bulunan bazı maden sahalarının ihalesine yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Niğde'de 1B grubu ve 2C çimento maden sahası, Yozgat ile birlikte Ankara, Kırıkkale, Adana, Kayseri’de 4'üncü grup demir maden sahası, Bingöl'de 4'üncü grup demir maden sahası ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı. İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, 28 Eylül'den itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek. Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak. Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00-09.30'da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne doğrudan yapılacak. Ayrıca, bir adet 4'üncü grup küçük alan maden sahasının da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 12 Ekim 09.30'da ihalesi yapılacak. İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.

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