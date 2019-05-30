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Maden  işçilerine  iftar verildi

SORGUN ilçesinde faaliyetini sürdüren Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri Sanayi Şirketi Sorgun Linyit İşletmesi, maden işçilerine iftar verdi.  

Maden  işçilerine  iftar verildi

SORGUN ilçesinde faaliyetini sürdüren Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri Sanayi Şirketi Sorgun Linyit İşletmesi, maden işçilerine iftar verdi.  

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Maden  işçilerine  iftar verildi

Yeni Çeltek Yemekhanesi’nde düzenlenen iftara Kaymakam Mustafa Altınpınar, TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ Sorgun Linyit İşletmesi Müdürü Gökhan Çelikbaş, eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve maden işçileri katıldı. Kaymakam Mustafa Altınpınar, maden işçiliğinin zor bir meslek olduğunu ve büyük bir özveri gerektirdiğini belirterek, işçilerin Ramazan Bayramını kutladı.  TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak da maden işçilerinin çok zor bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek, "Her türlü üretim ve özellikle de kömür üretimi ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle üretimi artırmak için herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerekir" dedi.

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