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Madalyayı alacağız

YOZGATLI Araştırmacı Yazar Osman Karaca CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef’i makamlarında ziyaret etti.

Madalyayı alacağız

YOZGATLI Araştırmacı Yazar Osman Karaca CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef’i makamlarında ziyaret etti.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Madalyayı alacağız

Osman Karaca Yozgat Lisesi’ne Çanakkale Savaşındaki kahramanlığından dolayı şeref madalyası verilmesi talebini vekillere tekrar iletti. Araştırmacı Yazar Osman Karaca, Keven ve Sedef’i ziyaret ederek görevlerinde başarı diledi. MHP’li Sedef’e Padişah İkinci Mahmut tarafından Çapanoğullarına gönderilen fermanı hediye eden Karaca, Ali Keven’e ise Türkiye’nin ilk futbol kulüplerinden olan Yozgat Mektebi Sultani Futbol takımının formasını hediye etti. Osman Karaca, vekillere Yozgat Lisesi’nin Çanakkale Savaşlarına gönüllü katılarak şehitler verdiğini hatırlatarak, Yozgat Lisesi’ne hak ettiği şeref madalyasının takdim edilmesi için milletvekillerinden destek istedi.

Son Güncelleme: 07.12.2018 17:10
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