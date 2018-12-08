Madalyayı alacağız

Osman Karaca Yozgat Lisesi’ne Çanakkale Savaşındaki kahramanlığından dolayı şeref madalyası verilmesi talebini vekillere tekrar iletti. Araştırmacı Yazar Osman Karaca, Keven ve Sedef’i ziyaret ederek görevlerinde başarı diledi. MHP’li Sedef’e Padişah İkinci Mahmut tarafından Çapanoğullarına gönderilen fermanı hediye eden Karaca, Ali Keven’e ise Türkiye’nin ilk futbol kulüplerinden olan Yozgat Mektebi Sultani Futbol takımının formasını hediye etti. Osman Karaca, vekillere Yozgat Lisesi’nin Çanakkale Savaşlarına gönüllü katılarak şehitler verdiğini hatırlatarak, Yozgat Lisesi’ne hak ettiği şeref madalyasının takdim edilmesi için milletvekillerinden destek istedi.