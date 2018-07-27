Madalyalarını aldılar

Zamana karşı yapılan şampiyonanın ilk etabı renkli görüntülere sahne oldu. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel'in damalı bayrağı kaldırmasıyla başlayan yarışlar, 4 kategoride gerçekleştirildi. Yarışmanın ödül töreni ise Türkiye turizminin göz bebeği Antik Roma Hamamı kalıntılarının bulunduğu alandı gerçekleştirildi. Başkan Açıkel, ‘’İlçemize gelerek bu güzel organizasyonla ilçemize renk katan değerli sporcularımıza, hocalarımıza, hakemlerimize, federasyon yetkililerine ve tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Yarışmada dereceye giren sporcularımızı ve hocalarını kutlar, dereceye giremeyen kardeşlerimize de önümüzdeki yarışlarda başarılar dileriz’’ dedi.