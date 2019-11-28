Madalya ile döndü

Sosyal Bilimler MYO Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sarkım, Aşçılık Programı öğretim elemanları, öğrencilerinden oluşan heyet, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti. Melike Sezgin, 36 ülkeden, 800 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası yemek yarışmasında üniversiteler arası pizza kategorisinde gerçekleştirilen bireysel performansıyla bronz madalya kazandı. Melike Sezgin, “Yozgat Bozok Üniversitesi'ni başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi yarışmalarında derece yaparak madalya kazanmak çok güzel. Rektörümüz de başarımızdan dolayı bizleri tebrik ederek kutladı. Uluslararası yemek yarışmalarının yanı sıra çeşitli konularda akademik oturumlar, mutfak atölyeleri, ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalı workshoplarla da önemli deneyimler kazandık” dedi.