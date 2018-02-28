MADALYA BEKLiYOR

-Araştırmacı yazar Osman Karaca, Yozgat Lisesi'ne 'Şeref Madalyası' verilmesi için Meclis Başkanlığına başvuruda bulunulması gerektiğinin altını çizerek, çağrıda bulundu.

-Karaca, aynı dönemde, Çanakkale'de görev alan gençlerin eğitim gördüğü okullara bu madalyanın verildiğini, Yozgat Lisesi'nin ise talep edilmemesi nedeniyle mahrum kaldığını kaydetti.

-YOZGAT Lisesi 1895-1986 öğretim yılında 'Yozgat Mekteb-i İdadisi' adı altında kuruldu. Ancak Çanakkale Savaşı nedeniyle lise öğrencilerinin tamamı gönüllü olarak silah altına alınınca okul eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

-Tarihi Yozgat Lisesi'nden mezun olanlar Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarınlarında söz sahibi oldu, ünlü isimler buradan yetişti..

YOZGATLI araştırmacı-yazar Osman Karaca tarihi Yozgat Lisesi’nde ‘Dünden Bugüne Mekteb-i Sultani’ konulu söyleşi yaptı. Karaca, Çanakkale’de şehitler veren Yozgat Lisesi’ne TBMM tarafından şeref madalyası verilmesi gerektiğini söyledi. Yozgat Bilim ve Kitap Dostları Derneği tarafından Yozgat Lisesi’nde gerçekleşen etkinlikte, araştırmacı-yazar Osman Karaca, 1910 yılında okul bünyesinde kurulan, Anadolu’nun ilk futbol kulüplerinden olan Mektebi Sultani Futbol Takımı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yozgat Lisesi’nin Cihan Harbi’nde şehitler veren okul olduğunu, 1910 yılında kurulan futbol takımının cepheye koştuğunu ve birçoğunun bir daha dönemediğini, meydana gelen tarihi hadiselerin ise belgelerle sabit olduğunu vurguladı.

Karaca, Çanakkale ve değişik cephelerde görev alan Yozgat Lisesi öğretmenleri hakkında da bilgiler aktardı. Karaca, Yozgat Lisesi’nin Birinci Cihan Harbi’nde gösterdiği kahramanlık ve destana karşılık, TBMM tarafından şeref madalyasıyla taltif edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda yetkililere çağrıda bulundu. Program sonunda Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Karaca’ya yaptığı çalışmalardan dolayı plaket takdiminde bulundu. Osman Karaca da Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’ya Galiçya cephesinde üstün başarı ve fedakarlık gösteren Osmanlı askerine verilen madalyayı hediye etti.

Haber:Mustafa TEKER

